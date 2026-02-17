A pocos días de que su amor con el Chino Darín se coronara con la llegada de su primer hijo, Dante, Úrsula Corberó compartió la primera imagen de su salida con el nuevo integrante de la familia por Barcelona.

“Hola, soy mami“, escribió la actriz española en la foto que compartió en Instagram Stories donde se la ve frente al Arco de Triunfo con Dante adentro de su cochechito marrón.

Además, Úrsula encandiló a sus seguidores con su look con tapado largo negro, gafas oscuras y pelo suelto, outfit que eligió para dar unas vueltas con su pequeño.

Foto: Captura de Instagram Stories (@ursulolita) Por: Fabiana Lopez

EL SIGNIFICADO DEL NOMBRE DANTE, HIJO DE CHINO DARÍN Y ÚRSULA CORBERÓ

El nombre Dante tiene origen italiano y proviene de Durante, que significa “constante”, “perseverante” o “resistente”. Se popularizó gracias al poeta italiano Dante Alighieri, autor de La Divina Comedia, una de las obras más influyentes de la literatura universal.

Es un nombre breve y contundente, con fuerte peso cultural, asociado al arte, la profundidad y la sensibilidad intelectual. Además, funciona tanto en español como en italiano, algo que encaja con la identidad multicultural del hijo de Chino Darín (argentino) y Úrsula Corberó (española), nacido en Barcelona.

En el plano simbólico, también suele vincularse con personalidades creativas, intensas y determinadas.