Esta semana, Chino Darín se convirtió en padre por primera vez junto a Úrsula Corberó, la actriz española con la que comparte una historia de amor desde hace diez años. La pareja le dio la bienvenida a su primer hijo, que nació en Barcelona.

El bebé se llama Dante, nombre que fue revelado por el propio actor en una entrevista con Hola! España, donde además brindó los primeros detalles sobre el parto y cómo vivió ese momento tan especial.

Úrsula Corberó y el Chino Darín (Foto: redes sociales).

Chino Darín contó cómo fue el parto de Úrsula Corberó y reveló el nombre de su hijo

“Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder venir y logré estar", comenzó diciendo el Chino antes de tomar un vuelo a la Argentina.

“Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora, vital e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar. Le agradezco mucho a Úrsula y a Dante”, expresó Darín, visiblemente emocionado.

El actor también habló de los primeros instantes junto a su hijo: “Tuve la oportunidad de interactuar un poquito con él, medio a las apuradas, porque esto fue hace dos días. Fue una experiencia increíble”.

Sobre cómo se encuentra Úrsula Corberó tras el nacimiento, contó que está “muy bien, cansada, tratando de recuperar la energía y el sueño y, por supuesto, encargándose de la criatura”.