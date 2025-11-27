La nueva serie de Chino Darín para Netflix avanza en absoluto hermetismo, y en las últimas horas Mshow (de lunes a viernes a las 12 por Ciudad Magazine) pudo acceder a las primeras imágenes exclusivas del rodaje en Buenos Aires que despertaron la curiosidad de vecinos y fans.

El actor atraviesa un año especial mientras espera su primer hijo junto a Úrsula Corberó, y ahora enfrenta uno de los desafíos más importantes de su carrera: el protagónico de una miniserie de cinco episodios dirigida por Sebastián Borensztein.

Una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial

Aunque el proyecto aún no tiene título confirmado, Netflix adelantó detalles de la trama. Chino Darín interpreta a “El Ruso”, un cantante de tango con raíces judías que es engañado por un falso cazatalentos.

Bajo la promesa de una oferta laboral inexistente, el artista es trasladado al corazón de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Foto: prensa Netflix Por: Alan Roskyn

Ya instalado allí, el protagonista descubre la mentira y se ve envuelto en una cadena de hechos inesperados que lo llevan a creer que su verdadera misión es mucho más grande que triunfar en el escenario: podría terminar salvando al mundo.

Rodaje en Buenos Aires y salto a Europa

Las primeras escenas se filmaron en diferentes locaciones de Buenos Aires, donde el equipo trabajó con total discreción.

Foto: prensa Netflix Por: Alan Roskyn / Netflix

Según trascendió en el programa conducido por Gaby Sobrado, nadie sabía que el rodaje estaba ocurriendo, por lo que los vecinos comenzaron a avisarse entre sí y así se filtraron las primeras imágenes de la producción.

Foto: prensa Netflix Por: Alan Roskyn

Una vez finalizada esta etapa, la serie continuará su filmación en Europa. Aún no trascendieron las ciudades elegidas, aunque se sabe que serán escenarios clave para recrear la atmósfera histórica del relato.

El gran protagónico que faltaba en la carrera del Chino

Desde Puro Show aseguraron que hay muy poca información oficial sobre el detrás de escena del proyecto, lo que alimenta aún más el misterio.

Sin embargo, destacan que Chino Darín vive un momento profesional de enorme crecimiento: viene participando de producciones exitosas y este protagónico propio aparece como el salto natural en su carrera.

“Esta es su serie, y eso está bueno. El misterio genera más expectativa”, afirmó el panelista Javi durante el informe.

Cuándo se estrena la nueva serie de Chino Darín en Netflix

Netflix todavía no confirmó la fecha de estreno, pero se espera que llegue a la plataforma una vez finalizado el rodaje europeo, probablemente durante 2025.

Mientras tanto, las primeras imágenes en Buenos Aires ya despertaron gran expectativa, y todo indica que esta producción —con historia, impacto visual y un Chino Darín en su mejor momento— será uno de los títulos fuertes del año en la plataforma.