La espera terminó y Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtieron finalmente en padres por primera vez en Barcelona, dando inicio a una nueva etapa en sus vidas personales y familiares.

La noticia se filtró en los medios españoles este lunes y rápidamente recorrió portales y redes sociales. Según trascendió, el nacimiento del hijo de los reconocidos actores se produjo en Barcelona, aunque hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre el peso del bebé ni sobre el método de parto.

Chino Darín y Úrsula Corberó (Foto: Instagram @chinodarin)

La primicia fue confirmada en un ciclo en vivo en el ciclo Y ahora Sonsoles del canal Antena 3, uno de los más importantes de España. Allí, la panelista Lorena Vázquez compartió la información y anunció: “Tenemos un bebé nuevo en este mundo. Ha dado a luz Úrsula Corberó en Barcelona”, generando una fuerte repercusión mediática.

Durante el mismo programa, la periodista reveló un dato que sorprendió a muchos seguidores de la pareja. Al referirse al nacimiento, explicó: “Un cambio de planes porque tenía previsto hacerlo en Buenos Aires”, dejando en evidencia que la actriz había considerado dar a luz en Argentina.

A lo largo de la gestación, Úrsula pasó largas temporadas en nuestro país, acompañada por el entorno familiar del Chino Darín y el clan encabezado por Ricardo Darín. Esa cercanía fortaleció los rumores sobre una posible elección de Buenos Aires como lugar para el nacimiento.

Chino Darín y Úrsula Corberó (Foto: Instagram @chinodarin)

En los últimos días, la pareja se mostró en las redes sociales armando la cuna del bebé y haciendo las últimas compras previas al feliz evento. Incluso Ricardo Darín y Florencia Bas se instalaron en Madrid para estar presentes en este momento de unión familiar. El fin de semana se viralizó un video del actor de El Eternauta caminando por las calles de la capital española con sui nuera.

Darín y Corberó están juntos desde 2015, cuando se conocieron durante el rodaje de la serie La Embajada, y desde entonces se han mantenido con un perfil muy bajo, inclusive cuando ambos se establecen en Argentina por proyectos profesionales o por visitas familiares.

