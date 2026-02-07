Úrsula Corberó atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y lo comparte con sus seguidores. En las últimas horas, la actriz española mostró dos postales muy especiales desde Madrid: una tarde de paseo junto a Ricardo Darín y el Chino Darín, y el íntimo momento familiar del armado de la cuna del bebé que espera.

En una primera historia de Instagram, Úrsula se dejó ver caminando por las calles madrileñas junto a Ricardo Darín. Abrigada con un look total black, tapado largo y anteojos de sol, la actriz lució su pancita de la recta final de su embarazo mientras paseaba relajada, del brazo de su suegro.

Ricardo Darín y Úrsula Corberó caminando por Madrid (Foto: Instagram/@ursulolita).

La escena, simple y cotidiana, reflejó la cercanía y el vínculo de confianza entre ambos, que compartieron la caminata en un entorno urbano, entre bares y veredas típicas de la capital española. Ricardo, el abuelo primerizo, se mostró feliz de acompañarlos en este momento familiar.

EL ARMADO DE LA CUNA: MOMENTO ESPECIAL PARA ÚRSULA COBERÓ Y EL CHINO DARÍN

Más tarde, la actriz completó el álbum del día con una postal mucho más íntima y hogareña. Desde su casa en Madrid, Úrsula mostró al Chino Darín en pleno armado de la cuna del bebé. Rodeado de cajas, piezas de madera y tornillos, el actor se encargó del montaje del mueble, mientras ella registraba el momento con humor y ternura.

Úrsula Corberó mostró cómo el Chino Darín arma la cuna de su bebé (Foto: Instagram/@ursulolita).

En la imagen se lo ve concentrado, sentado en el piso, dando forma a uno de los símbolos más emotivos de la espera. Sin grandes textos ni declaraciones, Corberó eligió compartir pequeños instantes de su presente, marcados por la calma, la complicidad y la expectativa por la llegada del bebé.

