Ricardo Darín habló por primera vez del nacimiento de su nieto, fruto de la relación entre su hijo, el Chino Darín, y Úrsula Corberó, y compartió detalles inéditos sobre el feliz acontecimiento que tuvo lugar en Barcelona. El actor se mostró emocionado y dejó en claro que la familia atraviesa uno de sus momentos más felices.

En diálogo con el programa Desayuno Americano, el periodista Luis Bremer contó cómo fue la conversación que mantuvo con Darín apenas horas después del nacimiento. “Le pregunto cómo están los padres y él me dice: ‘Gracias, todos están muy bien por suerte’”, relató al aire.

Ricardo Darín y Úrsula Corberó caminando por Madrid (Foto: Instagram/@ursulolita).

Según reveló el propio Ricardo Darín, el bebé nació alrededor del mediodía en Barcelona, un dato que hasta ese momento no había sido difundido públicamente. “Creo que fue cerca de las 11 y algo”, precisó el actor, aportando un detalle exclusivo sobre el horario del parto.

RICARDO DARÍN, ABUELO BABOSO: “EL BEBÉ ES PRECIOSO”

Visiblemente conmovido, Ricardo Darín no escatimó elogios al hablar de su nieto: “El bebé es precioso”, aseguró. Además, llevó tranquilidad al confirmar que Úrsula Corberó se encuentra en perfecto estado de salud, al igual que el recién nacido.

“El nene está muy bien, la madre también, por supuesto. Todos muy felices”, expresó el actor al programa de América, quien no ocultó su faceta más tierna en este nuevo rol familiar. De esta manera, Ricardo celebró públicamente la llegada del nuevo integrante de la familia, en una jornada cargada de alegría y emoción para el Chino Darín y Úrsula Corberó.

