En una de las zonas más tradicionales y codiciadas de Palermo, entre calles arboladas y construcciones de valor histórico, se encuentra la casa donde Ricardo Darín y Florencia Bas construyeron su vida familiar desde hace más de dos décadas.

La propiedad fue edificada en 1938 y conserva gran parte de su estructura original. La fachada, sólida y equilibrada, mantiene el espíritu clásico de la época y dialoga con el entorno histórico del barrio. Desde el exterior, su porte elegante anticipa interiores amplios y luminosos, pensados para el disfrute cotidiano y el descanso.

Al ingresar, la casa sorprende por la sensación de amplitud. Los techos altos, los grandes ventanales y la distribución fluida permiten que la luz natural sea protagonista en cada ambiente. Esa claridad se integra de manera armónica con el jardín trasero, uno de los espacios más valorados por la familia y un verdadero oasis verde en plena ciudad.

ASÍ ES LA CASA DE RICARDO DARÍN

El living resume el concepto general de la vivienda: una combinación equilibrada entre lo clásico y lo contemporáneo. Pisos de madera, muebles de líneas simples en tonos oscuros y una iluminación cuidadosamente pensada crean una atmósfera cálida e íntima. Cada detalle parece elegido para privilegiar el confort sin caer en excesos decorativos.

La cocina, renovada con criterios actuales, presenta una estética funcional y minimalista. Cuenta con una isla central, electrodomésticos modernos y una combinación de madera y acero que aporta calidez y practicidad.

Los dormitorios continúan esa misma línea estética: colores neutros, mobiliario simple y un clima de serenidad que invita al descanso. Los baños, amplios y con terminaciones de alta gama, refuerzan la sensación de confort y cuidado por los detalles.

El jardín es, sin dudas, uno de los grandes protagonistas de la casa. Meticulosamente cuidado, ofrece árboles, plantas y senderos verdes que actúan como una barrera natural frente al ruido urbano. Al fondo del terreno, la pileta se integra con un sector de parrilla y un área pensada para reuniones y encuentros al aire libre.