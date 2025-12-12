Después de una exitosa gira por España y un regreso apoteótico a Buenos Aires, Escenas de la Vida Conyugal confirma 5 nuevas funciones en marzo de 2026.

Miércoles 18 de marzo

Jueves 19 de marzo

Viernes 20 de marzo

Sábado 21 de marzo

Domingo 22 de marzo

La obra, protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra, volvió en 2025 a emocionar al público en cada presentación en el Teatro Coliseo.

Las 15 funciones iniciales de la temporada se agotaron en tiempo récord, reflejando el enorme interés del público porteño por reencontrarse con esta historia creada por Ingmar Bergman.

Bajo la dirección de Norma Aleandro, la obra profundiza en el paso del tiempo, las transformaciones del amor y la necesidad humana de ser reconocidos y comprendidos.

La entrega interpretativa de Darín y Pietra generó funciones cargadas de emoción: ovaciones de pie, silencios intensos y una energía compartida que volvió a demostrar la vigencia universal del texto de Bergman.

Este suceso porteño se suma a un recorrido internacional extraordinario: más de 650.000 espectadores ya vibraron con esta puesta en España, Perú, Uruguay y Chile. En su última gira por España, la obra volvió a colgar el cartel de “localidades agotadas” en ciudades como Madrid, Valencia, Avilés, Murcia y La Coruña.