Antes de tomar un vuelo con destino a la Argentina, Chino Darín habló por primera vez del nacimiento de su hijo Dante, fruto de su relación con Úrsula Corberó.

El niño nació en Barcelona y fue el propio actor quien reveló el nombre en una entrevista con Hola! España.

“Me escapé de un rodaje en Buenos Aires para tratar de llegar a la fecha de parto y salió todo fantástico. Soy muy afortunado porque pensaba que no iba a poder estar y lo logré”, comenzó diciendo el Chino, antes de regresar al país.

“Fue una experiencia gloriosa, muy fuerte, transformadora, vital e increíble. Me siento muy afortunado de haber podido llegar. Le agradezco mucho a Úrsula y a Dante”, expresó Darín, visiblemente emocionado.

Foto de Instagram y web.

El significado del nombre Dante, hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó

El nombre Dante tiene origen italiano y proviene de Durante, que significa “constante”, “perseverante” o “resistente”. Se popularizó gracias al poeta italiano Dante Alighieri, autor de La Divina Comedia, una de las obras más influyentes de la literatura universal.

Es un nombre breve y contundente, con fuerte peso cultural, asociado al arte, la profundidad y la sensibilidad intelectual.

Además, funciona tanto en español como en italiano, algo que encaja con la identidad multicultural del hijo de Chino Darín (argentino) y Úrsula Corberó (española), nacido en Barcelona.

En el plano simbólico, también suele vincularse con personalidades creativas, intensas y determinadas.