La llegada de Dante, el primer hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, continúa generando repercusiones dentro del círculo íntimo de la familia. En las últimas horas, fue Clara Darín, hermana del actor, quien decidió compartir públicamente su emoción tras conocer al recién nacido.

A través de sus redes sociales, la joven publicó un carrete de imágenes en el que se la puede ver sosteniendo en brazos a su sobrino en uno de los primeros encuentros familiares. La escena no tardó en despertar la reacción de sus seguidores y de sus propios familiares.

QUÉ DIJO CLARA DARÍN

Junto a las fotos, Clara dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Siento tanto que se siente como si antes no hubiera sentido nada”, escribió, en referencia al impacto emocional que le produjo la llegada del bebé.

Clara Darín celebró con emoción el nacimiento de su sobrino Dante: “Siento tanto”. Crédito: Instagram

El posteo sumó cientos de interacciones y comentarios, entre ellos los de su madre, Florencia Bas, y del propio Chino Darín, quienes también celebraron este nuevo capítulo en la historia familiar.

Cabe recordar que el nacimiento de Dante —que tuvo lugar el pasado 9 de febrero en Barcelona— fue mantenido con un perfil extremadamente bajo por parte de la pareja, que optó por resguardar su intimidad durante todo el embarazo y las primeras semanas de vida del bebé.