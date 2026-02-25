A dos semanas y media del nacimiento de su hijo, Úrsula Corberó enterneció a sus seguidores al compartir en Instagram una dulce postal con el pequeño Dante Darín en brazos.

Sin embargo, lo que también llamó la atención fue la cuna elegida para el bebé, un modelo de estilo minimalista que el propio Chino Darín ensambló con sus propias manos.

Úrsula Corberó y su hijo Dante Darín (Foto: Instagram) Por: Maria Vitale

Cómo es la cuna minimalista del hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

Se trata de una cuna de madera de diseño moderno y líneas limpias, con una delicada forma ovalada y barrotes verticales finos que le aportan un estilo elegante y liviano.

Está fabricada en madera clara natural, un tono que suma calidez y encaja a la perfección con ambientes de inspiración nórdica o contemporánea. La estructura se ve firme y sólida, mientras que el colchón, en color beige claro, mantiene la estética neutra y armoniosa.

Además, cuenta con ruedas en la parte inferior, un detalle práctico que permite moverla con facilidad dentro de la habitación.

La cuna de Dante Darín (Foto: Instagram)

El entorno acompaña la elección: paredes blancas, piso con mosaicos geométricos y muebles de madera completan un espacio cálido, moderno y acogedor para el recién nacido.

Sin dudas, una cuna que combina diseño, funcionalidad y estilo en la casa que Chino Darín y Úrsula Corberó viven en España.