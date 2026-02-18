Chino Darín volvió a enamorar a sus seguidores, pero esta vez no fue por un estreno ni por una alfombra roja, sino por una postal íntima y absolutamente enternecedora junto a Dante, su hijo recién nacido, fruto de su relación con Úrsula Corberó.

El actor publicó en sus redes sociales un video en el que se lo ve recostado, sin remera, mientras su bebé duerme plácidamente apoyado sobre su pecho. El pequeño, envuelto en una mantita clara y con un gorrito tejido, descansa piel con piel con su papá en una escena de pura calma.

El detalle que terminó de conquistar a todos fue la frase que acompañó el video: “¡Hijo ‘e tigre!”, escribió el actor, sumando un guiño divertido y orgulloso al momento íntimo.

Foto: Captura de video de Instagram (@chinodarin)

En las imágenes se lo ve con los ojos cerrados, en actitud relajada, sosteniendo con ambas manos al bebé mientras duerme profundamente. La escena transmite esa conexión única de los primeros días, donde el contacto y la cercanía son primordiales.

ÚRSULA CORBERÓ COMPARTIÓ LA PRIMERA SALIDA JUNTO A SU HIJO, DANTE: “HOLA, SOY MAMI”

A pocos días de que su amor con el Chino Darín se coronara con la llegada de su primer hijo, Dante, Úrsula Corberó compartió la primera imagen de su salida con el nuevo integrante de la familia por Barcelona.

“Hola, soy mami“, escribió la actriz española en la foto que compartió en Instagram Stories donde se la ve frente al Arco de Triunfo con Dante adentro de su cochechito marrón.

Además, Úrsula encandiló a sus seguidores con su look con tapado largo negro, gafas oscuras y pelo suelto, outfit que eligió para dar unas vueltas con su pequeño.