La belleza de Dante Darín, el hijo que concibieron Úrsula Corberó y el Chino Darín, quedó al descubierto este miércoles, cuando la actriz compartió la primera postal de su pareja con el pequeño.

“Hola, papá”, describió Úrsula el saludo dedicado a Ricardo III, el padre de su primogénito.

Todo indica que la foto es de la intimidad de la clínica donde fue el parto, ya que el nene tiene el típico gorrito que le ponen para protegerle la cabeza al nacer, cubierto por una mantita, mientras que el Chino está en cueros.

Chino Darín con Dante en brazos. (Foto: @ursulolita) Por: Fernando Gatti

Antes, Corberó había compartido una postal en Stories de ella llevando el carrito con Dante, y ahí ella se presentó: “Hola, soy mamá”.

Úrsula Corberó con Dante Darín en el carrito. (Foto: @ursulolita) Por: Fernando Gatti

La década de amor del Chino y Úrsula

El amor entre el Chino Darín y Úrsula Corberó lleva unos diez años, tiempo en el cual tienen el récord de no haber protagonizado escándalos.

Celosos de su intimidad, Dante nació el 9 de febrero por parto natural.

NOTICIA EN DESARROLLO