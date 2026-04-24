Daniela Celis y Nick Sícaro protagonizaron una cita televisada que dejó al descubierto la química entre ambos y alimentó las versiones sobre un posible vínculo sentimental.

El encuentro se dio en La Jugada, el ciclo digital de Telefe Stream, donde ambos aceptaron sentarse frente a frente en un restaurante ficticio montado especialmente para la ocasión. Con un paisaje nevado de fondo y un clima relajado, la conversación rápidamente pasó de lo lúdico a lo personal.

Desde el inicio, los ex participantes de Gran Hermano dejaron en claro que no buscan ponerle etiquetas a su relación. Sin embargo, las miradas cómplices y el tono del diálogo hicieron evidente que existe algo más que amistad.

Celis fue quien abrió el juego al plantear sus sensaciones sin rodeos: “No sé si vos sentís o compartís con lo que me pasa”.

La respuesta de Sícaro sorprendió incluso a quienes seguían la transmisión en vivo. “No me pongo nervioso nunca, ¿podés creer? Y hoy estoy un poco nervioso. Siempre que vengo acá o cada vez que te veo, no me pongo nervioso. Sí siento una tensión, porque es verdad, porque hay una conexión y hay una tensión, y te reís, y lo sabés”, confesó.

Daniela Celis y Nick Sícaro tuvieron su primera cita: “Hay una tensión sexual que…” . Foto: Instagram (@ danielacelis01)

DANIELA CELIS Y NICK SÍCARO: PICANTE PRIMERA CITA

Lejos de esquivar el tema, Daniela fue todavía más directa y llevó la charla a un terreno más íntimo. “Es una tensión rara”, señaló primero, para luego lanzar la frase que terminó viralizándose: “Yo no quiero sonar como muy, muy al palo, pero hay una tensión sexual acá que me está matando, boludo”. Sin dudar, Nick coincidió: “Sí, obvio que la siento”.

El intercambio continuó con preguntas sobre cómo manejan la intimidad en sus vínculos personales. Celis consultó: “¿Sos de tener relaciones sexuales la primera vez que nos vemos?”.

Daniela Celis y Nick Sícaro tuvieron su primera cita: “Hay una tensión sexual que…” . Foto: Instagram (@nicksicaro)

Antes de escuchar la respuesta, aclaró su postura: “Yo no. Te veo por primera vez y me voy. No te doy un beso, no tengo relaciones sexuales, no nada”. Y agregó con humor ácido: “Si realmente quiero que sea un gar... nada más, voy, te gar... y te bloqueo”.

Sícaro también expuso su mirada: “Mirá, a mí no me gusta gar... por gar..., es la verdad”. La reacción inmediata del público presente y de quienes seguían el streaming desató risas generales, relajando la tensión que había dominado el momento.