A casi un año del grave accidente que cambió su vida, María Julia Oliván decidió compartir con sus seguidores una imagen íntima de su recuperación. La periodista publicó un video en redes sociales donde mostró las cicatrices que quedaron en sus piernas tras las quemaduras que sufrió al intentar encender una estufa con etanol.

El episodio ocurrió meses atrás y le provocó quemaduras en el 25% de su cuerpo, lo que derivó en una larga internación y múltiples intervenciones quirúrgicas.

MARÍA JULIA OLIVÁN MOSTRÓ LAS SECUELAS DE SU ACCIDENTE

La directora de Border Periodismo permaneció internada durante dos meses en el Hospital Alemán, donde atravesó un complejo proceso de recuperación. Durante ese tiempo debió someterse a 19 cirugías antes de recibir el alta médica a finales de agosto.

Nueve meses después del incidente, la periodista decidió compartir cómo continúa su recuperación. En un video publicado el lunes por la noche, María Julia Oliván apareció en una sala vestida con jeans y una remera naranja.

En la grabación, la conductora del podcast “Chat de mamis” se bajó los pantalones, se quitó la faja que utilizaba y mostró las cicatrices que quedaron en sus piernas, las zonas que resultaron más afectadas durante el incendio.

La publicación tuvo un fuerte mensaje dirigido especialmente a las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo.

LA REFLEXIÓN DE MARÍA JULIA OLIVÁN SOBRE LAS CICATRICES

Junto al video, María Julia Oliván compartió una profunda reflexión dedicada a las mujeres que atraviesan diferentes luchas personales.

“Todas tenemos cicatrices debajo del jean. Que no se vean no quiere decir que no duelan”, escribió la periodista.

En el mismo mensaje, reflexionó sobre cómo muchas personas intentan seguir adelante a pesar del dolor.

Crédito: Instagram

“A veces trabajamos mucho solamente para olvidar el dolor. Ayer no se me ocurrió cómo saludarlas mujeres luchadoras, mamás soldado de la discapacidad del sistema. Hoy les muestro mi lado B”, agregó.

Además, invitó a sus seguidoras a compartir sus propias experiencias: “Contame cuál es el tuyo”.

El posteo rápidamente se llenó de comentarios de apoyo de mujeres que también decidieron contar sus historias y mostrar sus propias cicatrices.

EL APOYO DE SUS SEGUIDORES Y OTRAS HISTORIAS DE SUPERACIÓN

Entre los mensajes que recibió María Julia Oliván, varias usuarias compartieron experiencias personales vinculadas a cirugías, enfermedades o accidentes. “Abrazo gigante, tengo 11 cirugías y sigo hermosamente de pie”, escribió una seguidora.

Otra mujer relató: “Sos una luchadora. Yo también tengo dos cicatrices en mi vientre y me sacaron todo. Mi hijo tiene una cicatriz en la espalda muy grande”.

Incluso hubo testimonios de personas que atravesaron situaciones similares con quemaduras en el hogar.