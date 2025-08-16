María Julia Oliván atraviesa un presente cargado de emoción y esperanza. Tras el accidente que la obligó a enfrentar un largo proceso de recuperación, la periodista contó que logró volver a caminar gracias al trabajo de los kinesiólogos del Hospital Alemán.

“Un día volví a caminar. Sentí como toda la sangre se volvió hacia su peso de gravedad”, escribió en su cuenta de Instagram, donde compartió la felicidad de este gran avance, después de las graves quemaduras que sufrió en un accidente doméstico en el que se prendió fuego.

Según detalló, apenas una semana después de la primera práctica de rehabilitación, pudo dar pasos nuevamente: “Fue emocionante haberlo logrado”.

Con total honestidad, Oliván reflexionó sobre el proceso que debió atravesar:“Desandar el camino para reencontrarlo, ¿cuántas veces? Nunca voy a poder adivinar ese número”.

En su mensaje, dejó en claro la fe y la fuerza que la acompañan en esta etapa tan sensible de su vida: “A esta altura, yo ya sabía lo que estábamos pidiendo, pero no qué más nos iba a dar, en que nunca nos deja tirados”, cerró, a corazón abierto.

MARÍA JULIA OLIVÁN HABLÓ DESDE LA CAMA DEL HOSPITAL: “CUANTO MÁS PASA EL TIEMPO, MÁS TE DUELE”

María Julia Oliván sufrió graves quemaduras en su casa al intentar encender una chimenea con etanol. En las próximas horas, le realizarán la séptima intervención quirúrgica.La periodista publicó un video y confesó: “No me puedo parar”.

El accidente doméstico provocó una explosión de fuego que le generó lesiones en aproximadamente el 13% de su cuerpo. Desde una cama en la terapia intermedia del Hospital Alemán, Oliván relató: “No me puedo parar. Estoy desde ese día acostada en la cama, en recuperación”.

Y cerró: “Eso genera otro tipo de problemas. Trato de elongar aunque me duele todo, porque esta curación, cuanto más pasa el tiempo, más te duele”.