María Julia Oliván vivió un momento de extremo dramatismo tras sufrir un accidente doméstico que la dejó internada. Tras dos días hospitalizada, la periodista compartió un video desde la clínica donde relató en detalle lo sucedido y reveló cómo es su estado de salud.

“Tuve un accidente en Border, un accidente doméstico porque Border es mi segunda casa”, explicó Oliván, grabando desde la cama del centro médico, antes de describir en detalle cómo fue el accidente que le provocó quemaduras en 25 por ciento de su cuerpo, según le contó a Clarín.

“Ayer tenía frío y tengo una chimenea que hay que ponerle etanol. Es una chimenea moderna, le pones etanol y aparece un fueguito de fondo como muy cool, canchero, y le empecé a meter etanol, a meter etanol, a meter etanol... Bueno, cuestión que me prendí fuego”.

Foto: instagram @majuliaolivan Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Leé más:

MARÍA JULIA OLIVÁN CONTÓ CÓMO FUE EL ACCIDENTE QUE LE PROVOCÓ SERIAS QUEMADURAS EN SU CUERPO

La periodista se mostró agradecida por haber estado acompañada en ese momento por Valu Bonadeo, hija del periodista Diego Bonadeo. “Yo creo que Valu me salvó un poco la vida, porque me dijo instantáneamente ‘sácate la ropa’. Entonces me saqué la ropa, encendida y, como pude, subí al primer piso y me tiré abajo de la ducha”, recordó conmovida.

Sobre la atención recibida, Oliván detalló: “La patrulla municipal vino enseguida, pero la ambulancia tardó un tiempo, después hubo otro tiempo que esperé la derivación y todo ese tiempo, imagínense, dolorida, en carne viva, temblando... Horrible“.

María Julia Oliván (Foto: web)

Finalmente, María Julia explicó que fue trasladada al Hospital Alemán, donde permanece internada. “Estoy en terapia intermedia desde hace dos días. En realidad, desde ayer y hoy me hicieron la primera intervención", concluyó.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.