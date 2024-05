Luego del fuerte debate que despertó la presencia de Jey Mammon en Almorzando con Juana (el programa que conduce Juana Viale por eltrece), Georgina Barbarossa fue contundente al responder si tendría como invitado al actor.

“Me parece bien que trabaje y que diga su verdad a los cuatro vientos, es lo que tendría que haber hecho de entrada”, comenzó diciendo la presentadora de A la Barbarossa, en referencia a la presencia de Jey en el ciclo.

Foto: Captura (América)

Luego, ante la consulta del cronista de LAM, Alejandro Castelo, sobre si tendría como invitado a Mammon, Georgina no dudó con su respuesta: “No, sería muy polémico en este momento. Me parece que no, que no es momento. Creo que sería incómodo”.

Por otro lado, Barbarossa dio detalles del encuentro que tuvo con su colega: “Me lo encontré en una fiesta, nos saludamos y estuvo todo bien; pero tengo la sensación de que él todavía no está cómodo porque pasó un momento muy difícil. El saludo fue incómodo, fue por educación”. Y cerró, tajante: “Yo lo quería mucho a Jey y hablaba mucho con él, hasta que en un momento se cortó”.

ANÍBAL PACHANO OPINÓ SOBRE EL CASO DE JEY MAMMON Y LUCAS BENVENUTO, Y FUE CONTUNDENTE

En medio de las repercusiones que despertó la presencia de Jey Mammon en Almorzando con Juana (el programa que conduce Juana Viale por eltrece), Aníbal Pachano dio que hablar al hacer una fuerte exposición sobre lo que fue el caso por abuso que terminó en la Justicia después de la denuncia de Lucas Benvenuto.

Todo comenzó con el comentario de la conductora en vivo: “A mí lo que más me molesta, esto es a nivel personal, es que algo que se dice se toma como una verdad y nadie investiga un poco más, o nadie escucha del otro lado. Y hay trasfondos”, sostuvo.

“Muchas veces hay trasfondos que son ignorados porque alguien dijo que una persona conocida abusó de alguien. Entonces esa persona conocida es estigmatizada, no solamente en abuso, en un montón de situaciones”, expresó.

Foto: Captura (eltrece)

Tras escucharla, Pachano tomó la palabra: “Estamos en una instancia en donde, no solamente se ve lo retrógrado en temas sexuales, es en la política, es en la educación. Es de terror lo que está sucediendo porque ahora nos estamos dando cuenta de todo, de todo lo mal que se hizo durante muchísimos años”.

“Me parece que de eso hay que hablar. Y por eso yo digo, esta cosa de descubrir sexualmente a las personas, o entender qué le sucede a una persona. Nadie se toma el trabajo de pensar qué te pasó a vos de chico, qué sentiste, qué necesidades tenías que no podías contar, que no podías decir, ¿de quién te enamoraste?”, agregó.

Aníbal Pachano: “No nos hagamos los imbéciles de decir que nadie se enamoró de una persona mayor a tu edad correspondiente. Porque entonces somos unos hipócritas. Eso es lo que yo digo. Vos a los 15 años, 16 años, 17 años, te enamorás de personas que te obnubilás, no sabés el motivo, el porqué, pero es amor”.

Y cerró, firme con su postura: “Porque no nos hagamos los imbéciles de decir que nadie se enamoró de una persona mayor a tu edad correspondiente. Porque entonces somos unos hipócritas. Eso es lo que yo digo. Vos a los 15 años, 16 años, 17 años, te enamorás de personas que te obnubilás, no sabés el motivo, el porqué, pero es amor”.