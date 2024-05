Este domingo Jey Mammon visitó Almorzando con Juana Viale donde, entre otras cosas, anunció su regreso a la radio y la TV, y discutió arduamente su situación con Valeria Sampedro; y en ese sentido Lucas Benvenuto rompió el silencio desde Ushuaia.

La expareja de Juan Martín Rago compartió un video con sus seguidores de Instagram mientras salía a pasear a su perra, y aseguró que “está bien”. Con una capucha por la ola de frío que vive la ciudad más austral del mundo, el joven envió un mensaje que durará “dos o tres días” antes que lo borre.

Valeria Sampedro y Jey Mammon (Fotos: captura eltrece)

“Es simplemente para poder comunicarme con ustedes, con todas esas personas que me apoyan y que siempre me hacen llegar su amor para decirles que estén tranquilos, que yo estoy muy bien”, señaló Lucas.

Leé más:

EL MENSAJE CERTERO DE LUCAS BENVENUTO TRAS LA REAPARICIÓN TELEVISIVA DE JEY MAMMON

“”Estoy en el fin del mundo, en Ushuaia, en donde quiero estar, con las personas que deseo estar y más abrazado que nunca, con un escudo humano muy fuerte de amor. No se preocupen, yo ya hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada”, añadió el joven.

“Quiero que sepan esto, una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida. No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida. Imagínense si después de todo lo que peleé tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida como para seguir enganchado de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel”, aseguró.

Lucas Benvenuto y Jey Mammon / Fuente: Instagram

“No paro de recibir mensajes en estos días que están preocupados por mí, que están viendo lo que está pasando en los medios. No voy a decir nada porque estoy desactualizado. Si me entero siempre es por ustedes o mi abogado, (…) ya creamos un filtro porque yo no quiero saber nada”, explicó, sobre las muchas apariciones de Rago en los medios.

Leé más:

QUÉ DIJO LUCAS BENVENUTO SOBRE EL REGRESO DE JEY MAMMON A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

“Estoy rodeado de personas hermosas, rodeado del trabajo más hermoso del mundo que lo tengo yo y ya cumplí una meta de vida. Así que mi camino de ahora en más es ser feliz. Lo que pase de ahora en más va a ser el resultado de la vida. Cuando uno hace las cosas mal, la vida te devuelve como vos accionaste”, reflexionó.

Lucas Benvenuto y Jey Mammon.

“Ya no tengo ganas de ponerme esos guantes de boxeo y salir a pelear de nuevo por mi verdad. Me cansé de pelear”, dijo, al tiempo que aseguraba “merecer” la sonrisa que ostentó durante el video.

Leé más:

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.