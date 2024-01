A casi un año de que saliera a la luz la delicada denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto a Jey Mammon, en la que el actor fue sobreseído en 2021, Jey habló con fuerte enojo de Nazarena Vélez, quien al conocer la acusación terminó con su amistad y lo calificó de “pederastra”.

Amiga del actor y conductor, Florencia Peña le dio un móvil a Socios del Espectáculo, fue consultada por la decisión de Jey Mammon de llevar a la Justicia a Nazarena y habló a fondo del tema.

FLOR PEÑA OPINÓ DEL ENOJO DE JEY MAMMON CON NAZARENA VÉLEZ

“Jey está enojado con Nazarena Vélez. Dijo que ella tenía dos caras. ¿Vos la conocés a Nazarena?”, le preguntó un panelista de Socios a la actriz, quien previamente había opinado del ataque que está sufriendo Lali Espósito por expresar su ideología política.

Sin ánimos de adentrarse en un conflicto ajeno, Flor respondió: “¡Me están paseando por todos los temas! Yo la quiero a Naza. Creo que a veces con un llamado telefónico, sin cámaras adelante, se solucionan las cosas”.

“Yo la quiero a Naza. Creo que a veces con un llamado telefónico, sin cámaras adelante, se solucionan las cosas”.

“Creo que a veces las cámaras y la necesidad de llevar todo a la tele complica las relaciones y la comunicación entre las personas”, aseguró Peña.

Seria, Flor continuó: “Yo creo que a Jey le dolió que ella nunca lo haya llamado, que no le haya preguntado ‘¿qué pasó Jey?’. Nada más. Pero es una cuestión de ellos y yo no me voy a meter”.

“Para mí Naza es una buena persona, como lo es también Jey. Pero no me quiero meter en otras situaciones”, concluyó.

“Creo que la condena que él sufrió es absolutamente injusta. En los medios se trató muy mal el tema. Se lo condenó sin ninguna prueba”.

FLOR PEÑA CREE EN LA INOCENCIA DE JEY MAMMON TRAS LA DENUNCIA DE LUCAS BENVENUTO

Siendo una de las figuras del medio que no le soltó la mano a Jey Mammon cuando explotó mediáticamente la denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto, Flor expresó: “Yo lo conozco mucho a Jey y lo quiero mucho. Han sido meses muy duros para él. Yo sabía que en algún momento la verdad iba a salir a la luz. Él tuvo una relación con ese chico, de muchos años”.

“Creo que la condena que él sufrió es absolutamente injusta. En los medios se trató muy mal el tema. Se lo condenó sin ninguna prueba. Yo estoy siempre del lado de las víctimas, pero cada caso es particular y este fue un caso muy particular”, afirmó la actriz.

“Jey sintió una condena social muy grande sin que él pudiera defenderse. Cuando él se defendía, lo criticaban por defenderse”, continuó.

Argumentando su posición, Flor Peña apuntó: “Yo vi los mensajes (de Lucas), escuché los audios. Él (Jey) sabía que esto iba a pasar en algún momento. Y detrás de esto había algo complejo”.

“Lo único que tengo para decir es que Jey es un tipo bueno, de buen corazón, que jamás le hizo daño a nadie”, finalizó Florencia Peña, convencida de la inocencia de Jey Mammon.