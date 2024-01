La chicana del presidente de Javier Milei al gobernador de La Rioja, de que no puede pagarle a los policías porque contrató a Lali Espósito, reinstaló la polémica con la cantante, y Flor Peña salió a bancar fuerte a la artista al recordar sus propias polémicas.

“Siempre creo que tiene un sesgo ideológico. Porque me pega la gente que no me conoce. Creo que a Lali también le pega gente que no la conoce”, comenzó su reflexión la protagonista de Mamma Mia!

En un móvil desde Carlos Paz para Socios del Espectáculo, Flor continuó: “Yo me siento muy identificada. Por favor, que no me malinterpreten. Ella es una estrella de la música. Yo viví muchas operaciones mentirosas. Muchas”.

“A mí me cancelaron durante un par de años y creí que no iba a volver nunca a actuar. Operaciones muy dolorosas para mí y para mi familia. Yo pensé que había perdido todo, porque era todos los días (golpes) desde el lado oscuro de la política. Y ahora lo veo reflejado en Lali Espósito”, analizó Flor Peña.

FLOR PEÑA EXPLICÓ POR QUÉ ATACAN A LALI ESPÓSITO

En ese punto, Flor lanzó su teoría de por qué Lali está en la palestra: “Siento que la atacan porque dijo lo que pensaba. Pero lo que pensaba era en contra del establishment. Ahí es donde empieza el quilombo. Si hubiera dicho cosas a favor del establishment nadie hubiera dicho algo. Yo la reconozco”.

Entonces, Peña hizo público el respaldo privado que le dio a la artista: “Yo ya le mandé mensajes, ya le hablé. La quiero mucho. Ella es fuerte, pero te duele”.

“Ella recontra mil tiene templanza. Ella tiene a la mano sus canales de comunicación y yo no los tenía cuando me atacaban, no tenía dónde dar vuelta la tortilla. Pero además ella tiene un fandom muy grande. Ella va a estar bien”, concluyó Flor Peña confiada en la resiliencia de Lali Espósito.