Yanina Latorre charló en LAM con Analía, la mamá de Mauro Dalessio, no solo acerca de su comentada relación con Juliana “Furia” Scaglione, sino de cómo se sintió cuando el joven le avisó que entraría a Gran Hermano 2023.

Luego de que Analía admitiera que la noticia le cayó como un baldazo de agua fría, porque no estaba de acuerdo con que su hijo se sumara al reality de Telefe, la panelista empatizó con la señora y explicó por qué a ella tampoco le gustaría que sus hijos entraran al programa.

“Verlos televisados me daría como una vergüenza como mamá”, afirmó Yanina, totalmente sincera, sobre cómo se sentiría al ver a Dieguito o a Lola en aislamiento, conviviendo con otras personas por el premio ante un montón de cámaras siempre registrando lo que sucede en la casa.

¿CÓMO SE SENTIRÍA YANINA LATORRE AL VER A SUS HIJOS TENIENDO SEXO EN LA CASA?

Antes de cerrar, Yanina remarcó que tampoco le gustaría ver a sus hijos teniendo sexo en televisión.

“No me molesta ver a tu hijo (Mauro) teniendo sexo, al mío sí me molesta”, sentenció, remarcando que sus hijos duermen con sus novios en su casa y está todo bien, pero no es lo mismo que verlos en esa situación mediante una pantalla.