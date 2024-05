Universal+ anuncia el estreno exclusivo en Argentina hoy miércoles 15 de mayo de la nueva temporada de la serie basada en hechos reales Dr. Death.

REPARTO DE LA NUEVA TEMPORADA DE DR. DEATH

La espeluznante ficción llega protagonizada por Edgar Ramírez (The Bourne Ultimatum, The Girl on the Train, Gianni Versace American Crime Story) y Mandy Moore (This Is Us).

DE QUÉ TRATA LA NUEVA TEMPORADA DE DR. DEATH

Edgar Ramírez y Mandy Moore en Dr Death.

Edgar Ramírez da vida al médico italiano Paolo Macchiarini “El hombre milagro”, elogiado internacionalmente por sus innovadores trasplantes de tráquea sintética en el Hospital Universitario Karolinska de Suecia en 2011.

La caída en desgracia de Macchiarini se ha atribuido en parte a Benita Alexander, su prometida por aquel entonces.

A medida que ella se entera de hasta dónde llegará Paolo para proteger sus secretos, un grupo de médicos al otro lado del mundo hace descubrimientos impactantes que ponen en duda todo sobre los avances médicos que Paolo proclama.

CUÁNDO Y DÓNDE VER LA NUEVA TEMPORADA DE DR. DEATH

Basada en el exitoso podcast de Wondery y en una sobrecogedora historia real, los ocho episodios de la segunda temporada de DR. DEATH se estrenan en exclusiva en Universal+ este miércoles 15 de mayo en Argentina.