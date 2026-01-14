En medio de la profunda preocupación por los incendios que afectan a la Patagonia, María Becerra realizó una importante donación económica destinada a las brigadas que trabajan para combatir el fuego en Chubut.

El valioso gesto salió a la luz luego de un posteo de la influencer y activista @paltavidavegana, quien está recaudando fondos para ayudar a las brigadas autoconvocadas: “Gracias María Becerra por la difusión y el aporte”.

En la publicación, la activista detalló el impacto concreto de la donación: “Con tu donación pudimos equipar cuatro brigadas autoconvocadas con ropa de trabajo, mangas, lanzas y otras herramientas forestales”.

Además, no dudó en destacar el compromiso de la cantante: “Gracias por una vez más demostrarnos que realmente sos la nena de Argentina”.

(Foto: Instagram/paltavidavegana)

Si bien María Becerra no hizo público el monto ni habló directamente de su aporte económico, en los últimos días utilizó sus redes sociales para difundir la situación, visibilizar los incendios y pedir ayuda para quienes están en la primera línea del combate contra el fuego.

Foto de Instagram @mariabecerra

El gesto solidario de la artista tomó aún más relevancia luego de que, días atrás, fuera criticada en redes sociales por haberse ido de vacaciones al exterior (Filipinas) y no permanecer en el país.

La dramática situación en Chubut

En las últimas horas, uno de los focos de incendio se reavivó en las laderas del Lago Epuyén, una de las zonas más afectadas. Actualmente, ya son más de 12 mil hectáreas las alcanzadas por el fuego.

Debido a la complejidad del terreno, los brigadistas deben recorrer al menos cinco kilómetros a pie con el equipamiento encima y, en algunos casos, acceder en gomones desde Puerto Patriada para luego ascender por las laderas.

Las altas temperaturas y el viento complican aún más la tarea, mientras los aviones hidrantes trabajan intensamente para intentar controlar las llamas.

En ese contexto crítico, la donación de María Becerra significó una ayuda concreta y fundamental para quienes arriesgan su vida en la Patagonia.

(Foto: AP)

🔥 DÓNDE AYUDAR POR LOS INCENDIOS

▶️ Gobierno de Chubut – Donaciones oficiales

Destino: asistencia a brigadistas y familias afectadas

Organismo: Gobierno de la Provincia del Chubut

▶️ Municipalidad de El Hoyo / Epuyén

Reciben donaciones económicas y elementos de primera necesidad

Canales oficiales difundidos por los municipios en redes verificadas.

▶️ Servicio Nacional de Manejo del Fuego

Información oficial y actualizaciones del estado de los incendios

Donaciones y campañas canalizadas a través de organismos estatales

Redes oficiales: @SNMFArgentina

▶️ Cruz Roja Argentina

Web: https://www.cruzroja.org.ar

Campañas activas para emergencias y asistencia humanitaria

Donaciones 100% transparentes y auditadas

🧯 QUÉ SE NECESITA CON URGENCIA