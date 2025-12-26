Luego de llenar dos estadios de River Plate, María Becerra hizo las valijas y viajó a Finlandia junto a su novio, J Rei, para disfrutar de las auroras boreales y enfrentar las bajas temperaturas en plena Navidad.

Muy activa en redes sociales, la cantante compartió increíbles postales de su viaje y no tardó en recibir críticas por haber elegido vacacionar en el exterior.

“¿Vos no sos la caradura que decía hace menos de 20 días que había que quedarse en el país, que había cosas re piolas y que bla, bla, bla?”, le escribió un usuario en Instagram.

María Becerra y J Rei, Navidad en Finlandia (Foto Instagram)

La fuerte respuesta de María Becerra a un seguidor que la criticó por viajar: “Amo a mi país”

Si bien la publicación de María cosechó una gran cantidad de mensajes positivos, la artista decidió no dejar pasar el comentario y respondió con firmeza.

“Vengo de hacer un show que le dio trabajo a 500 argentinos”, comenzó, y luego destacó su vínculo con la Argentina: “Amo a mi país, me voy de vacaciones en mi país, invierto en mi país, ayudo siempre que puedo y estoy armando una fundación”.

Además, María Becerra aseguró que lleva la bandera argentina a todos lados y la defiende en cada lugar al que va. El contundente descargo se viralizó rápidamente y generó una fuerte repercusión entre sus seguidores en redes sociales.

María Becerra atendió a un hater en Instagram @mariabecerra

