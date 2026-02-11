El escándalo suma un nuevo capítulo explosivo. En medio de las versiones cruzadas y la tensión mediática, Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le escribió en la madrugada, apenas salió de una fiesta. La información la dio Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, donde leyó en vivo los mensajes que le hizo llegar la propia empresaria.

“¿Me contás de Mauro? ¿Te habló ayer? ¿Qué pasó?”, relató Yanina que le preguntó directamente a Wanda. Y la respuesta no tardó en llegar. “Sí, me empezó a escribir a la madrugada saliendo de la fiesta”, detalló.

Pero el dato más fuerte llegó después. La conductora de MasterChef Celebrity dejó en claro que Icardi no solo le escribió, sino que tenía otras intenciones: “Y me quería llamar por cámara. Él estaba en su camioneta”, leyó Yanina, dejando entrever que el futbolista buscaba un contacto más directo con su ex y madre de sus dos hijas, aunque Wanda se negó a cumplir con su pedido.

¿Cómo le caerá a la China Suárez esta información?

Foto: Captura (América)

MAURO ICARDI DEJÓ EN CLARO CÓMO LE CAYERON LAS FOTOS DE LA CHINA SUÁREZ EN ROPA INTERIOR

En medio del escándalo por el video del supuesto beso y la reaparición de fotos con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a dar que hablar, pero esta vez por un gesto que dejó poco lugar a dudas sobre su presente sentimental.

El futbolista compartió en sus historias de Instagram una impactante foto en blanco y negro de la China en ropa interior, recostada sobre una cama, luciendo un conjunto de lencería negra. La imagen, originalmente publicada por su novia, fue replicada por Icardi con un detalle que no pasó inadvertido: varios emojis babeando, dejando en claro cuánto le gustó la producción para la marca de Ivana Figueiras.

Sin escribir una sola palabra, el delantero expresó todo con esos gestos virtuales que hablaron por sí solos. En un contexto cargado de versiones cruzadas y rumores sobre crisis, su reacción pública funcionó como una declaración directa de deseo y apoyo hacia la actriz.

¡Clarito!