Camila Homs volvió a mostrar su costado más íntimo y hogareño al compartir imágenes de su nuevo living exterior, un espacio que combina diseño contemporáneo, materiales nobles y una estética serena que invita al descanso.

Predominan los muebles de madera clara, que aportan calidez, y los sillones amplios tapizados en tonos neutros —beige, arena y crudo— que generan una atmósfera relajada y luminosa.

La disposición en forma de “L” es uno de los grandes aciertos del ambiente preferido de Camila Homs. Esta configuración favorece la charla, el encuentro y la comodidad, ideal para recibir visitas o compartir momentos con los chicos. Es un living pensado para habitarse, no solo para lucirse.

Así es el living exterior de Cami Homs: mucha madera, colores neutros y naturaleza | Créditos: Instagram @camihoms

En el centro, una mesa baja de madera maciza se convierte en el punto focal. La decoración es minimalista pero con carácter: una bandeja artesanal, una botella térmica y un florero con hojas verdes suman textura y frescura sin recargar el entorno.

ASÍ ES EL LIVING EXTERIOR DE CAMI HOMS

Almohadones claros y mantas livianas aportan confort y refuerzan la sensación de refugio. El jardín, con césped prolijo y árboles frondosos, completa la escena y potencia el estilo orgánico que hoy marca tendencia en diseño de exteriores.

El living también refleja el presente personal que atraviesa la modelo. Tras convertirse en mamá de Aitana, su primera hija con el futbolista José Sosa, vive una etapa enfocada en la familia y la armonía puertas adentro. Esa calma se traduce en la elección de materiales naturales, colores suaves y una ambientación que transmite equilibrio.

Moderno, funcional y cálido, el living exterior de Camila Homs se convierte así en inspiración para quienes buscan crear un espacio al aire libre que combine diseño, confort y conexión con la naturaleza.