Cami Homs y José Sosa viven días de pura emoción. A solo diez días del nacimiento de Aitana, la modelo decidió compartir con sus seguidores cómo transita este momento tan especial y cómo cambió su vida desde que la pequeña llegó a casa.

El pasado 27 de enero, Cami dio a luz a su tercera hija y la primera junto al futbolista en el Sanatorio Otamendi. Desde entonces, la pareja no dejó de mostrar detalles del parto y de los primeros días de la beba, que ya conquistó a todos con sus primeras fotos en redes sociales.

El mensaje de Cami Homs tras el nacimiento de Aitana

A pesar de algunas críticas en redes por el nombre elegido para la beba, que muchos vincularon con Tini Stoessel, Homs se mostró enfocada en el presente y en disfrutar de su familia.

En una imagen frente al espejo, la modelo dejó ver cómo su cuerpo empieza a recuperarse y escribió: “Me preguntan cómo estoy. Feliz, ocupándome de esta bebita hermosa que nos tiene muertos de amor y de sus hermanitos”.

Foto: @camihoms

Una familia llena de amor

Cami también agradeció el cariño recibido en estos días tan intensos y compartió una postal que derritió a todos: Francesca y Bautista, sus hijos mayores fruto de su relación con Rodrigo De Paul, paseando a su hermanita menor.

La imagen generó una ola de mensajes y confirmó que la familia atraviesa un momento pleno y cargado de emoción.

Foto: @camihoms

Aitana ya es la protagonista de la casa y, según contó la modelo, el amor se multiplica en cada rincón. “Gracias por tanto cariño”, escribió, dejando en claro que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida.