A tan solo dos semanas del nacimiento de Aitana, Cami Homs volvió a conquistar las redes sociales con una dulce postal junto a su beba, fruto de su relación con José “El Principito” Sosa.

En la imagen, la modelo se muestra relajada y al natural, recostada en un sillón de exterior rodeado de verde.

Foto de Instagram @camihoms

Con el cabello suelto y una malla enteriza negra con vivos blancos, sostiene sobre su pecho a la pequeña Aitana, que duerme plácidamente con un delicado conjunto blanco estampado con flores.

Foto de Instagram @camihoms

Así fue el encuentro de Aitana con sus hermanos

Días atrás, Homs también compartió en Instagram cómo fue el primer encuentro entre Aitana y sus hermanos. En el emotivo momento estuvieron presentes Francesca y Bautista, hijos de su relación anterior con Rodrigo de Paul.

Además, participaron Rufina y Alfonsina, las mellizas de José Sosa junto a Carolina Alurralde, en una imagen familiar que reflejó unión y emoción ante la llegada de la nueva integrante.

Foto de Instagram @camihoms

Foto de Instagram @camihoms