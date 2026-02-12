A tan solo dos semanas del nacimiento de Aitana, Cami Homs volvió a conquistar las redes sociales con una dulce postal junto a su beba, fruto de su relación con José “El Principito” Sosa.
En la imagen, la modelo se muestra relajada y al natural, recostada en un sillón de exterior rodeado de verde.
Más sobre este tema
Con el cabello suelto y una malla enteriza negra con vivos blancos, sostiene sobre su pecho a la pequeña Aitana, que duerme plácidamente con un delicado conjunto blanco estampado con flores.
Así fue el encuentro de Aitana con sus hermanos
Días atrás, Homs también compartió en Instagram cómo fue el primer encuentro entre Aitana y sus hermanos. En el emotivo momento estuvieron presentes Francesca y Bautista, hijos de su relación anterior con Rodrigo de Paul.
Además, participaron Rufina y Alfonsina, las mellizas de José Sosa junto a Carolina Alurralde, en una imagen familiar que reflejó unión y emoción ante la llegada de la nueva integrante.