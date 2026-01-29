Cami Homs volvió a emocionar a sus seguidores con un posteo cargado de sensibilidad y amor. A pocas horas de haber dado a luz, la modelo compartió en sus redes sociales una serie de postales íntimas de su día de parto, acompañada por José “el Principito” Sosa, su gran sostén durante el proceso.

En las imágenes, en blanco y negro y de alto impacto emocional, se la ve atravesando el trabajo de parto en una sala preparada para el nacimiento respetado y con una bañadera, mientras su pareja la abraza, la contiene y no le suelta la mano. Un momento único Cami decidió mostrar sin filtros.

Junto a las fotos, Homs escribió un texto profundamente conmovedor dedicado al padre de su beba, Aitana: “El momento más increíble de nuestras vidas. Mi mejor sostén”, expresó.

Foto: Instagram (@camihoms) Por: Fabiana Lopez

“Gracias por no soltarme nunca la mano, me ayudaste a transformar el dolor en tranquilidad y el miedo que por momentos cruzaba mi cabeza, en ganas de atravesarlo”, agregó.

Y cerró con una frase que derritió corazones: “Gracias por ser mi compañero y el mejor papá para nuestra bebé soñada”. Además, la flamante mamá (que ya tiene a Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo de Paul; mientras que el Principito es papá de las mellizas Rufina y Alfonsina, nacidas de su relación con Carolina Alurralde) agradeció especialmente a su equipo médico.

Cami Homs atraviesa uno de los momentos más felices de su vida y decidió compartirlo con sus seguidores. A través de sus redes sociales, la modelo presentó oficialmente a Aitana, la hija que tuvo junto a José “el Principito” Sosa, y derritió de ternura a todos con la primera imagen de la recién nacida.

En la foto que publicó en Instagram, se puede ver a la beba descansando en la clínica, envuelta con una mantita clara y luciendo un delicado gorrito, en una postal íntima y llena de calma. Junto a la imagen, Cami escribió un mensaje corto pero cargado de emoción: “Te hiciste desear tanto… Bienvenida princesa nuestra”, expresó, acompañado de un corazón y la mención a su pareja.

La publicación no tardó en llenarse de likes y comentarios de famosos y seguidores que celebraron la llegada de Aitana y felicitaron a la flamante mamá por este nuevo capítulo en su vida.

Con esta postal, Cami Homs (que ya es mamá de Francesca y Bautista, fruto de su relación con Rodrigo de Paul; mientras que el Principito tiene a las mellizas Rufina y Alfonsina, nacidas de su relación con Carolina Alurralde), eligió presentar al mundo a su hija de manera dulce y reservada, dejando en claro que atraviesa un presente pleno, marcado por el amor, la familia y la felicidad por la llegada de su “princesa”.