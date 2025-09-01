Cami Homs volvió a ser noticia en las redes sociales. Esta vez, la modelo y pareja de José El Principito Sosa compartió un video en el que se la ve entrenando con pesas, con cuidado en pleno embarazo.

En las imágenes, que publicó en sus historias de Instagram, Cami aparece haciendo sentadillas profundas con una mancuerna, mostrando que el embarazo no es un impedimento para mantenerse activa.

La influencer y expareja de Rodrigo De Paul eligió un catsuit negro deportivo para llevar a cabo su rutina.

Cami Homs mostró su pancita de embarazada en la Patagonia: las fotos de las vacaciones con sus hijos | Créditos: Instagram @camihoms

El entrenamiento de Cami Homs durante el embarazo

Lejos de quedarse quieta, Cami Homs decidió continuar con su rutina de ejercicios.

En el video, se la ve realizando sentadillas con peso, una de las actividades más completas para fortalecer piernas y glúteos.