Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, dio un nuevo paso en su costado solidario y sustentable al unirse a la moda circular.

La empresaria rosarina decidió vender parte de su vestidor de lujo a través de la plataforma Vestiaire Collective, destinando lo recaudado a la organización Estudiar es Mejor, que impulsa proyectos educativos en comunidades vulnerables de Argentina.

ANTONELA ROCCUZZO Y SU COMPROMISO CON LA EDUCACIÓN

“Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva junto a @vestiaireco. Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar a @estudiaresmejor y su trabajo por una educación accesible para más niños”, escribió Antonela Roccuzzo en sus redes sociales, acompañando un video donde modela algunos de los looks que ahora están disponibles para la venta.

Las piezas, seleccionadas de sus guardarropas de Barcelona y Miami, incluyen prendas de Alaïa, Gucci, Saint Laurent y Loewe, entre otras marcas internacionales. Según la descripción en la plataforma, se trata de “una colección cuidada de estilos naturales, audaces e impactantes”, que permite a los compradores adquirir artículos exclusivos mientras contribuyen a una causa solidaria.

Crédito: Instagram

UN GESTO QUE UNE EL LUJO Y LA SOLIDARIDAD

“Asociarme con Vestiaire Collective es una manera hermosa de darle una segunda vida a mi vestuario mientras apoyo a Estudiar es Mejor. Creo en el poder de la moda circular: prolongar la vida de lo que ya poseemos puede tener un impacto real”, expresó la empresaria.

El proyecto no solo refuerza su compromiso con la sustentabilidad, sino también con la educación, una causa que Antonela apoya activamente desde hace meses. En octubre fue presentada oficialmente como embajadora social de Estudiar es Mejor, desde donde promueve la construcción de escuelas y el acceso a la educación en sectores vulnerables.