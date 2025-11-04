Un nuevo momento viral tuvo como protagonista a Antonela Roccuzzo, quien fue entrevistada sin querer por el influencer Ziv Tamir, famoso por detener a celebridades para preguntarles por sus relojes de lujo.

La esposa de Lionel Messi salía relajada de un partido de pádel cuando fue interceptada por el creador de contenido, que no la reconoció.

Con su estilo habitual, Tamir lanzó su clásica pregunta: “¿Qué reloj estás usando?”. Lejos de mostrarse incómoda, Antonela respondió sonriente y con total naturalidad, mientras el influencer continuaba con la conversación sin notar que tenía enfrente a una de las mujeres más reconocidas del mundo.

Crédito: Instagram

EL ALCANCE DEL VIDEO DE ANTONELA ROCCUZZO

El video fue publicado en la cuenta oficial de Ziv Tamir y rápidamente superó los 7 millones de reproducciones en TikTok, generando cientos de comentarios. Entre ellos, el que más destacó: “No sabía con quién hablaba”

Muchos usuarios destacaron la simplicidad y amabilidad de Antonela Roccuzzo, que mantuvo su sonrisa durante todo el diálogo, mientras otros se sorprendieron por la falta de reconocimiento del entrevistador.