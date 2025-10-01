Lionel Messi no solo causa furor en las canchas, sino que también genera una revolución cada vez que sale a la calle.

Esta vez, el capitán de la Selección argentina y figura del Inter Miami fue junto a Antonela Roccuzzo y su perro a comprar medialunas a una panadería argentina en Fort Lauderdale, y la reacción de quienes lo atendieron quedó para el recuerdo.

Jhumer, la manager del local, contó a TN cómo fue ese momento único: “De repente levanté la mirada y ahí estaban, entrando por la puerta. Fue un momento ‘wow’, porque tienen una energía divina y son superhumildes”, relató, todavía emocionada.

El episodio quedó grabado en la memoria de todos los empleados. “Estábamos nerviosos, nos temblaba la mano al servir las medialunas. Pero ellos fueron encantadores, agradecieron la atención y hasta recordaron un regalito que les habíamos hecho semanas atrás”, agregó Jhumer.

El pedido de Antonela y la sorpresa de los clientes

Antonela fue quien eligió el pedido: una docena y media de medialunas, que pagó con tarjeta, según contó Agustín Alberti, dueño de La Mantequería, la panadería que se volvió viral por la visita de la pareja.

A pesar de la sorpresa entre los clientes, Messi y Antonela se mostraron cercanos y con buena onda. “Ya estamos acostumbrados a recibir jugadores del Inter Miami, pero la llegada de Leo fue especial”, explicó Alberti. Antes de Messi, ya eran clientes habituales Toto Avilés, Facu Farías, Federico Redondo y hasta miembros del cuerpo técnico.

De La Plata a Miami: la historia detrás de las medialunas de Messi

Agustín Alberti, ingeniero industrial graduado en la Universidad de La Plata, es el responsable de que las medialunas argentinas lleguen a la mesa de Messi.

“Trabajé ocho o nueve años en dos compañías, primero en una de productos para la construcción y después en una textil. Después me fui a Boston a hacer una maestría y la pandemia me agarró allá. Mi idea era volver, pero surgieron ofertas laborales y me quedé”, contó.

Tras un paso por Utah, Alberti se mudó a Miami y decidió cumplir su sueño: abrir una panadería. Se asoció con Pedro Jáuregui Lorda, creador de La Mantequería en Argentina, y juntos replicaron la receta original en Estados Unidos.

“Acá respetamos todo tal cual lo hacen en la Argentina y traemos los ingredientes desde allá. Por eso el sabor es exactamente el mismo”, aseguró.

Cuánto cuestan las medialunas que eligió Messi en Miami

La panadería produce unas 150 docenas de medialunas por día. La docena cuesta 19,99 dólares (más de 27 mil pesos argentinos). El producto estrella es la clásica medialuna de manteca, aunque también hay opciones rellenas con dulce de leche, pastelera, pistacho o Nutella.

Un detalle que sorprendió a todos: “Cuando abrimos en Fort Lauderdale, el padre de Messi fue uno de los primeros en venir. Después entendimos que a Leo ya le habían llevado medialunas al vestuario del Inter, así que probablemente ya las conocía”, recordó Alberti.

De cara al próximo Mundial, el local ya piensa en nuevas propuestas para acompañar a la Selección: “Siempre tratamos de tener presencia en los eventos argentinos, seguro haremos algo especial”, adelantó el dueño.

Aunque solo salió a comprar medialunas, Messi volvió a demostrar que, incluso en la vida cotidiana, genera la misma revolución que cuando pisa una cancha.