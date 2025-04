A un año de blanquear su relación amorosa con Luciano Castro, Griselda Siciliani habló por primera vez de como fue reencontrarse con el actor, luego de haber sido novios a los “veintipico” y tras las explosivas acusaciones de Sabrina Rojas, quien aseguró que la actriz siempre estuvo “obsesionada” con quien fue su marido.

“No me gusta tener estrategias. A mí me gusta vivir la vida, pasarla bien, y no pensar cuánta seriedad tiene un vínculo, cuánto va a durar, qué vamos a hacer o si nos van a ver. A mí no me importa nada. Somos viejos. Nosotros fuimos novios cuando teníamos veintipico…”, le dijo Griselda a Majo Martino para Puro Show, desde España, país al que arribó por los Premios Platino.

“¿Te enamoraste cuando tenías veintipico?”, le retrucó la notera de eltrece. Y Siciliani respondió: “Ahora nos enamoramos más, desde otro lugar. Somos otras personas. En ese momento nos enamoramos un motón, pero terminó raro. Yo me fui y él se enojó conmigo”.

GRISELDA SICILIANI AFIRMÓ HABERSE REENCONTRADO CON CASTRO ESTANDO AMBOS SOLTEROS

“Después casi no tuvimos vínculo. No trabajamos nunca juntos y no teníamos tan buena onda. Siempre nos mirábamos de lejos, como que algo había quedado feo entre nosotros. Nos teníamos cariño, pero no teníamos cercanía”, detalló la actriz, dando cuenta de la distante relación que mantuvo con Luciano cuando él estuvo casado con Sabrina Rojas y luego en pareja con Flor Vigna.

“Cuando nos volvimos a ver, fue desde un lugar más cariñoso y los dos solteros”, agregó, pese a que Vigna contó que Castro le fue infiel con Siciliani en el tramo final de su noviazgo.

