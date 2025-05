Luego de que se viralizara una foto de Sabrina Rojas alejada de Luciano Castro en un acto escolar y que despertó todo tipo de especulaciones sobre si están peleados, la conductora de Pasó en América rompió el silencio.

“Esa foto es en el acto de mi hija”, comenzó diciendo Sabrina en una nota que dio a Puro Show (el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece), en referencia a Esperanza, la pequeña que tiene con el actor, con quien también tiene a Fausto.

“Si vos ves, estamos todas las madres abajo y todos los padres juntos. Estamos todas las mujeres abajo juntas, con mate, chusmeando, y todos los hombres se fueron arriba. Nuestra relación está bien, es fluida”, agregó. Y cerró, dejando atrás cualquier duda sobre su relación con su ex: “Hablamos todos los días”.

LA INCÓMODA REACCIÓN DE SABRINA ROJAS CUANDO LE PREGUNTARON POR SU SEPARACIÓN DE GABRIEL LIÑARES

A poco de la sorpresa que despertó su separación de Gabriel “Lechuga” Liñares (días después de haber blanqueado el noviazgo), Sabrina Rojas fue indagada por su presente sentimental y dio que hablar con su actitud en plena nota.

“¿Cómo estás con la separación?”, fue la pregunta al hueso que le hizo el cronista de LAM, Santiago Riva Roy, a Sabrina. Sin embargo, la conductora de Pasó en América prefirió no ahondar en detalles: “No voy a hablar”, repitió varias veces.

“No tengo nada para decir, no tengo título”, siguió, dejando en claro su postura sobre este tema. Y cerró, visiblemente incómoda con la situación: “No me interesa ni afirmar, ni desmentir nada, en este caso”.