Griselda Siciliani fue entrevistada por el cronista de Desayuno Americano, quien aprovechó para preguntarle por los rumores del divorcio de Luciano Castro y Sabrina Rojas y fue contundente con su respuesta.

“Esta semana trascendió que Luciano está finalmente divorciado”, le dijo el movilero y la actriz de Envidiosa (Netflix), le contestó directa: “Ni idea, que se yo, no me meto en esas cuestiones, son cosas de él, no sé, no tengo idea”.

“¿Cuánto afecta el vínculo el hecho de que las exparejas hagan canciones o hablen por televisión? ¿Son cosas que ustedes hablan?”, repreguntó y ella dejó en claro su postura: “Yo trato de no hablar mucho de mi vida así en términos más solemnes”.

Griseldia Siciliani habló de Luciano Castro en Desayuno Américano (Foto: captura de América).

“Sí en tono jocoso y cuestiones más superficiales, que obviamente se pueden charlar y nos podemos reír, divertir ustedes y nosotros, pero después de cuestiones así no, no me dan ganas de participar en esos temas”, remarcó Griselda.

POR QUÉ GRISELDA SICILIANI NO SE QUIERE CASAR CON LUCIANO CASTRO

En el ida y vuelta de Griselda Siciliani con el programa de Pamela David, la actriz explicó por qué no se quiere casar, a pesar de que Luciano Castro le haya propuesto matrimonio.

“No es de las cosas que más ilusión me dan en la vida. Me propuso mil veces, sí, y le digo que si no es de verdad sí, si no hay que firmar nada sí”, confesó Griselda y luego cerró: “Estamos muy bien, muy enamorados”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.