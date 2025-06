Marina Calabró no solo habló de la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión con el Bailando, también puso sobre la mesa los nombres de los famosos que el conductor quiere tener en su programa ¡y el de Sabrina Rojas es uno de ellos!

En Lape Club Social, la periodista puso al aire la palabra de Tinelli haciendo pública su primera convocatoria.

“Hola Lape, te habla Marcelo Tinelli. Si volvemos con el Bailando, quiero que estés con tu mujer, Bochi. Serian una muy buena pareja. En el festejo de los 20 años del Bailando tenés que estar. No me podés decir que no”, dijo el conductor a través de un audio de WhatsApp.

A continuación, Calabró afirmó que la producción de Tinelli tiene en la mira a tres figuras de América, a las que el teléfono les sonará a la brevedad. “Van a convocar a Marcela Tauro, Sabrina Rojas y Karina Mazzocco”, expuso Marina, sin titubear.

¿SABRINA ROJAS PARTICIPARÍA DEL BAILANDO?: SU PALABRA

Ciudad Magazine se contactó con Sabrina Rojas para saber si la habían llamado para integrar las filas de Bailando 2025, y respondió contundente: “No, nadie se comunicó conmigo”.

“Si se comunican, ¿volverías a la pista?”, le repreguntó la periodista de este sitio.

Y Sabrina contestó: “La verdad, no sé. Yo creo que ya no estoy capacitada para semejante show, pero hoy no te podría decir más que eso”.

Vale recordar que Sabrina Rojas participó tres veces del Bailando, en 2008, 2010 y 2016. ¿Estará en el festejo de los 20 años del programa de Marcelo Tinelli? El tiempo lo dirá...