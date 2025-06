A poco de conocerse que le puso punto final a su breve historia de amor con Gabriel “Lechuga” Liñares, Sabrina Rojas respondió las consultas de sus seguidores, ¿y le tiró un palito a su ex, Luciano Castro?

“¿Qué estilo de hombre te gusta?”, fue la consulta que le hizo llegar un usuario. A lo que la conductora de Pasó en América se sinceró en Instagram Stories: “Me gusta que sea simple. Que tenga barrio, que sea divertido, que tenga ganas de disfrutar y que tenga la masculinidad bien puesta”, comenzó diciendo.

“Que sea seguro, que me abrace fuerte, que tenga la mirada limpia, sana y que tenga pasión para todo: para vivir, para trabajar, para besar, para disfrutar”, agregó.

Y cerró, dando que hablar con sus palabras: “Y que tenga huevos para resolver los problemas de la vida. Todo eso me seduce. ¿Alguno por ahí?”.

PICANTE ANÁLISIS DE YANINA LATORRE SOBRE SABRINA ROJAS, A POCO DE SEPARARSE DE SU NOVIO

A pocos días de conocerse que Sabrina Rojas le puso punto final a su breve historia de amor con Gabriel “Lechuga” Liñares, Yanina Latorre fue contundente al opinar de este tema en su programa.

Todo comenzó cuando Ximena Capristo expuso su deseo sobre la conductora de Pasó en América: “A mí me encantaría que vuelva con Luciano. No va a suceder, pero los amo a los dos. Los dos me caen bien”, comenzó diciendo la panelista de Sálvese Quien Pueda.

Tras escucharla, la conductora coincidió: “Yo soy fan de la pareja. Cuando se separó, le mandé a ella una foto de un portal y le dije ‘decime que es mentira’”, dijo. Y Ximena acotó: “Lo que pasa es que estuvieron muchos años y hubo muchísimos años de amor y tienen dos bellezas de niños”.

“Para mí deberían volver, como Mauro Icardi y Wanda Nara.Hay gente que debería estartoda la vida juntas”, cerró Yanina, tajante, sobre la presentadora y el novio deGriselda Siciliani.