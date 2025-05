A tan solo dos meses de que LAM sacara a la luz el romance que estaba viviendo Sabrina Rojas con Gabriel “Lechuga” Liñares, la pareja llegó sorpresivamente a su final.

Consultada por la ruptura, Sabrina optó por el silencio y evitó dar detalles de su situación sentimental con el empresario. Sin embargo, Rojas terminó revelando uno de los motivos en el programa que conduce en América.

“Estoy muy selectiva en esta época de mi vida”, disparó Sabrina, a pocos días de la separación del Lechuga.

POR QUÉ SABRINA ROJAS SE SEPARÓ DE GABRIEL LIÑARES

Natalie Weber: -¿Un clavo saca a otro clavo?

Sabrina Rojas: -No sé si siempre que uno termina una relación ya tenés a alguien, pero si tenés esa posibilidad, adelante.

Natalie: -No, pero, ponele. Cortás una relación muy enamorada y decís “bueno, me pongo a salir con el primer ganso que se me cruza. Tal vez con este ganso olvido al otro forro”.

Sabrina: -No, con el primer ganso que se nos cruza no.

Ailén Bechara: -Tal vez sea con el quinto que lo olvides. Con el décimo (risas).

Sabrina: -Yo ya estoy muy selectiva en esta época de mi vida, no estoy para gansos.

Tartu: -¡Tomen nota!

Sabrina Rojas: -No quería decir nada que nada que ver.

Tartu: -¡Muy selectiva! A la fila, ¡giles!

