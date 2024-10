Soledad Aquino, que hace pocos días expresó su preocupación por el precio de los medicamentos, sufrió un robo en la calle y pidió desesperada ayuda vía Instagram.

La expareja de Marcelo Tinelli, con quien tiene dos hijas, Candelaria y Micaela, posteó en su red social una selfie en la que se la ve triste y aterrorizada, a pocos minutos de haber enfrentado un mal momento en la vía pública.

A Soledad le robaron la billetera en San Isidro.

“No lo puedo creer. Dejé un segundo el auto abierto en la farmacia de Segundo Fernández y Terrero en Las Lomas de San Isidro y me sacaron la billetera”, expresó, angustiada.

¿QUÉ LE ROBARON A SOLEDAD AQUINO?

Soledad Aquino contó qué le robaron y les pidió ayuda a sus seguidores.

“Me sacaron algo de plata, DNI, Registro, Cédula Verde, carnet del INCUCAI, carnet de PAMI, tarjetas, todo... Si alguien la encuentra, ruego a Dios, me dejan los documentos. Ay, no sé por dónde empezar”, se lamentó.