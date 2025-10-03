La recuperación de Thiago Medina (22) después del accidente en moto que le costó que le extirparan el bazo, politraumatismos, multiples fracturas de costillas y más de dos semanas en coma inducido soprendió hasta a su hermana Camilota.

“Somos muy creyentes y esto es un milagro. Thiago es un milagro vivo”, afirmó Camila Deniz.

Sentada en el estudio de Puro Show junto a Lucas, otro de sus 9 hermanos, la ex Cuestión de Peso reveló: “Los médicos no lo pueden creer. Hoy se cumple 20 días del accidente, de que está internado. Es algo tremendo. Es un milagro. Thiago va a ser testimonio vivo”.

Lucas y Camilota, los hermanos de Thiago Medina.

“Ayer lo vi, estaba operado y estaba ahí medio volado, pero sentado. ¿Sabes lo que es eso? Es algo tremendo, chicos. Es algo que no podemos creer", continuó asombrada.

La emoción de Camilota por Thiago Medina

“Me me emociona porque ayer lo vi operado y hoy sentado. Es como que la fuerza que tiene y la voluntad de salir adelante”, enfatizó en alusión al padre de las mellizas Laia y Aimé (2), fruto de su relación con Daniela Celis, también ex Gran Hermano 2022.

“Me volvió el alma al cuerpo cuando lo vi despierto. En un momento sentí que no la contaba. Y hoy verlo así me emociona. Y saber que lo tengo en este mundo otra vez. Lo tengo, nunca lo dejé de tener. Pero ese poquito de fe y la unión que tuvimos en familia. Hoy lo tenemos acá”, cerró Camilota sobre Thiago Medina, su hermano menor.