En medio de la preocupación por el estado de salud de Thiago Medina, quien atraviesa un complejo proceso de recuperación tras someterse a una nueva cirugía, Julieta Poggio, habló en Sálvese Quien Pueda y dio detalles de cómo se encuentra Daniela Celis.

Consultada por el estado anímico de su amiga, que tiene a Aimé y Laia con Thiago, Julieta fue clara: “Dani está más esperanzada, un poquito más tranquila. Pero obviamente es un proceso súper largo, así que tenemos que seguir ahí, pasito a pasito y acompañándola”.

La influencer también destacó la importancia de los avances en la salud de Thiago: “Es un avance muy importante y nos da tranquilidad a todos“, remarcó. Y cerró: “Pero bueno, hay muchos procesos en este camino”.

DANIELA CELIS CONTÓ CÓMO SALIÓ LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA QUE LE REALIZARON A THIAGO MEDINA

Thiago Medina continúa dando señales de fortaleza en medio de su delicado estado de salud. En las últimas horas, Daniela Celis utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores un alentador parte sobre la evolución del padre de sus hijas Aimé y Laia, tras someterse a una nueva intervención quirúrgica.

“Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones. Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación”, escribió la exparticipante de Gran Hermano en sus historias de Instagram, llevándole tranquilidad a sus fanáticos.

Además, Celis destacó que Thiago ya no requiere asistencia ni cánula de oxígeno, un gran avance en su cuadro: “Grandes pasos para Thiago estos días. Seguimos rezando por él”, agregó con un emoji de un corazón blanco.

En su mensaje, Daniela también agradeció al equipo de cirugía del Hospital de Moreno, que lo atendió por tercera vez, y a todos los que se mantienen cerca en este duro camino: “Gracias a todos los que nos acompañan en este momento”, cerró con una mariposa azul como símbolo de esperanza.