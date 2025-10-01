Desde que Thiago Medina fue ingresado en terapia intensiva el pasado 12 de septiembre tras un grave accidente en moto, las redes sociales se convirtieron en el canal principal para conocer novedades sobre su salud. Tanto su familia como Daniela Celis, la madre de sus dos hijas Aimé y Laila, informan a diario sobre su evolución y piden cadenas de oración por su pronta recuperación.

Durante la tarde del martes, Daniela llevó alivio y esperanza a los seguidores del entorno familiar con un posteo cargado de optimismo: “Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”, escribió la influencer, confirmando que el joven ya no necesita respiración mecánica.

Sin embargo, la recuperación sigue siendo lenta y con cuidados especiales: “En el día de mañana se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”, adelantó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

Celis también pidió a los fans y allegados que no abandonen el apoyo espiritual: “¡Por favor es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana!”.

Y cerró, a flor de piel: “¡Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente! Toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

QUÉ ES EL TOILETTE DE UNA HERIDA, EL PROCEDIMIENTO AL QUE SE SOMETERÁ THIAGO MEDINA

En el ámbito médico, el término toilette de una herida hace referencia a un procedimiento de limpieza profunda que se realiza con el objetivo de preparar la lesión para una correcta cicatrización. Este proceso es fundamental para reducir el riesgo de infección y favorecer una recuperación adecuada.

Foto: Facebook Hospital Mariano y Luciano de la Vega - Moreno

El toilette consiste en higienizar cuidadosamente la zona afectada, eliminando restos de suciedad, bacterias, cuerpos extraños e incluso tejido muerto que podría dificultar la curación. Para ello, los profesionales de la salud utilizan soluciones fisiológicas o antisépticas, instrumental especializado y, cuando es necesario, técnicas de desbridamiento, que implican la extracción de tejido dañado o no viable.

Este procedimiento no solo mejora el entorno de la herida, sino que también permite evaluar con mayor precisión su estado y evolución, facilitando así una intervención médica más eficaz.

LA FELICIDAD DE CAMILOTA TRAS VER A THIAGO MEDINA EN EL HOSPITAL DESPUÉS DE QUE SE DESPERTARA

Luego de mostrarse muy angustiada por la salud de su hermano, Thiago Medina, quien continúa internado en el hospital de Moreno después del tremendo accidente en moto que sufrió, Camila Deniz -más conocida como Camilota- recurrió a las redes para compartir con sus seguidores la felicidad que siente después de ver al joven consciente.

“Recién salimos de ver a mi hermano. Nuestra felicidad lo dice todo”, se pudo leer en la imagen que Camilota compartió en Instagram Stories donde se la ve sonriente y rodeada de sus familiares.

De esta manera, el círculo más íntimo de Thiago, sus seres queridos y los fanáticos, siguen manteniendo el pedido de oración para lograr que el papá de Aimé y Laia, las hijas que tiene con Daniela Celis, continúe mejorando.