Con un cambio de look rotundo, Julieta Poggio deslumbró en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Televisión 2025 y habló de todo con Ciudad Magazine.

La protagonista del musical teatral Buscando a Patito Feo expresó su felicidad por el reciente estreno y se refirió con seriedad a la leve mejoría de Thiago Medina, su amigo y excompañero de Gran Hermano 2022, quien sufrió un grave accidente en moto el pasado 12 de septiembre.

Desde el Martín Fierro, Julieta Poggio habló de la salud de Thiago Medina y de la reconciliación con Romina Uhrig

“Estoy re feliz. Ya estrenamos y fue increíble, la energía de la gente fue hermosa. Yo era fan de Patito”, dijo Julieta sobre su nuevo desafío profesional.

Luego se puso seria y habló de Thiago, quien este 29 de septiembre abrió los ojos y logró hablar desde la terapia intensiva del hospital de Moreno, donde pelea por su vida desde el accidente.

“ThiaguitoLa lucha de Thiago por recuperar su salud y la necesidad del apoyo incondicional de Daniela hicieron que ambas dejaran atrás sus diferencias. está mucho mejor, por suerte. Es una alegría enorme. Sus avances son chiquitos, pero para nosotros significan un montón. Lo estoy acompañando con todo mi corazón”, expresó Poggio, quien contiene de cerca a Daniela Celis y comparte tiempo con las gemelas de la pareja, siendo madrina de una de ellas.

Consultada por su reconciliación con Romina Uhrig, Julieta concluyó: “Hay cosas que son más importantes”.

Las ex Gran Hermano 2022 se habían distanciado tras el confuso encuentro buena onda de Romina con Luccas Bardelli, exnovio de Julieta.

