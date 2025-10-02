Thiago Medina continúa dando señales de fortaleza en medio de su delicado estado de salud. En las últimas horas, Daniela Celis utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores un alentador parte sobre la evolución del padre de sus hijas Aimé y Laia, tras someterse a una nueva intervención quirúrgica.

“Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones. Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación”, escribió la exparticipante de Gran Hermano en sus historias de Instagram, llevándole tranquilidad a sus fanáticos.

Además, Celis destacó que Thiago ya no requiere asistencia ni cánula de oxígeno, un gran avance en su cuadro: “Grandes pasos para Thiago estos días. Seguimos rezando por él”, agregó con un emoji de un corazón blanco.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

En su mensaje, Daniela también agradeció al equipo de cirugía del Hospital de Moreno, que lo atendió por tercera vez, y a todos los que se mantienen cerca en este duro camino: “Gracias a todos los que nos acompañan en este momento”, cerró con una mariposa azul como símbolo de esperanza.

Foto: Captura de Instagram Stories (@camioficial94)

LA FELICIDAD DE CAMILOTA TRAS VER A THIAGO MEDINA EN EL HOSPITAL DESPUÉS DE QUE SE DESPERTARA

Luego de mostrarse muy angustiada por la salud de su hermano, Thiago Medina, quien continúa internado en el hospital de Moreno después del tremendo accidente en moto que sufrió, Camila Deniz -más conocida como Camilota- recurrió a las redes para compartir con sus seguidores la felicidad que siente después de ver al joven consciente.

“Recién salimos de ver a mi hermano. Nuestra felicidad lo dice todo”, se pudo leer en la imagen que Camilota compartió en Instagram Stories donde se la ve sonriente y rodeada de sus familiares.

De esta manera, el círculo más íntimo de Thiago, sus seres queridos y los fanáticos, siguen manteniendo el pedido de oración para lograr que el papá de Aimé y Laia, las hijas que tiene con Daniela Celis, continúe mejorando.