Tras una exitosa edición en 2025, Noches Capitales confirmó su regreso al Hipódromo de La Plata con una programación que ya reúne a algunos de los artistas más convocantes de la música argentina.

La nueva incorporación es Las Pastillas del Abuelo, que se presentarán el 12 de septiembre en una fecha que promete convertirse en uno de los grandes eventos del ciclo. La banda llega luego de agotar el estadio Ferro y de adelantar canciones de su próximo material, entre ellas Excusa y Una contra otra.

Las Pastillas del Abuelo se suman a Noches Capitales 2026 (Foto de prensa)

Con este anuncio, Noches Capitales 2026 ya tiene tres artistas confirmados:

Las Pastillas del Abuelo – 12 de septiembre

Diego Torres – 19 de septiembre

Babasónicos – 14 de noviembre

La venta general de entradas comenzará el jueves 4 de junio a las 13 horas a través de Livepass.com.ar, con todos los medios de pago y la posibilidad de abonar en cuatro cuotas sin interés con Banco Provincia.

Un ciclo que crece año tras año

Desde su creación, Noches Capitales se consolidó como uno de los eventos musicales más importantes de La Plata. El ciclo reúne a destacados artistas nacionales en un formato a cielo abierto y ya contó con figuras como Los Fabulosos Cadillacs, Andrés Calamaro, Miranda!, Wos, Dillom, YSY A, Cuarteto de Nos, Ca7riel & Paco Amoroso y Él Mató a un Policía Motorizado, entre otros.

La edición 2026 promete redoblar la apuesta con nuevas fechas y una grilla que seguirá sumando nombres destacados.