La escena musical argentina sumó una nueva protagonista: Moonline, la girlband integrada por Malena Vexina, Camila Dalto, Isabella Chizzini y Luciana Debenedetti, que irrumpió con fuerza en las redes y ya se perfila como una de las grandes apuestas del año.

Antes de lanzar su primer tema, la banda ya había generado una comunidad enorme de seguidores.

Su debut no pasó desapercibido: el videoclip de ARDE explotó en views y comentarios, marcando el inicio de una etapa que busca romper con lo establecido.

Voices of europe, de Moonline.

Una propuesta distinta: instrumentos, personalidad y fuego

En tiempos donde la música parece descartable y las fórmulas se repiten, Moonline apuesta a algo diferente: canciones propias, energía en vivo y una identidad marcada por el uso de instrumentos.

Malena "Lena" Vexina. (Foto: Prensa)

El grupo quiere revivir el espíritu de las bandas femeninas, pero con un sonido actual y mucha actitud.

Luciana Debenedetti de Moonline.

El lanzamiento de ARDE no solo es una canción: es una declaración de principios. “No solo arde una historia; arde una etapa.

Arde la necesidad de diferenciarse”, dicen desde la banda, que busca demostrar que una girlband argentina puede ser masiva sin copiar lo que ya funcionó antes.

El respaldo de la industria y el fenómeno en redes

Detrás del proyecto está Lucas Dalto, empresario y referente digital, conocido por su trabajo con K4OS.

Ahora, como director de Moonline, volvió a apostar fuerte y logró que la banda incendiara las redes con millones de reproducciones incluso antes de su debut oficial.

El apoyo no tardó en llegar: Mariana Taurozzi y Lynette Ladelfa, integrantes de K4OS, celebraron públicamente el lanzamiento de Moonline con tweets virales, lo que aumentó aún más la expectativa y el interés de la industria musical.

Ficha técnica de “ARDE”: todos los detalles del debut

Título: ARDE

Artista: Moonline

Fecha de lanzamiento: 21/05/2026

Duración: 3:07

Género: Pop Rock

Compositoras: Malena Vexina, Luciana Debenedetti, Camila Dalto, Isabella Chizzini

Productor: Ariel Lippo

Mezcla: Ariel Lippo

Mastering: Facundo Gonzalez (ganador de un Gardel)

Sello: Dalto Records

Formato: Digital (Spotify, YouTube y más)

Idioma: Español

El videoclip, dirigido por Lucas Dalto y producido por Estudio 219, se filmó en el Teatro Armenia y en Fractal Estudios, con una producción de alto nivel y un equipo técnico de primera línea.