Clara Sarkany, la hija del reconocido diseñador Ricky Sarkany, sorprendió este domingo al anunciar que será mamá por primera vez. La noticia llegó a través de un posteo en Instagram cargado de emoción, donde mostró cómo vivió el anuncio junto a su pareja, el DJ Santiago Vázquez, y su círculo más íntimo.

Lejos de los mensajes formales, Clara eligió mostrar el detrás de escena: compartió fotos y videos del instante en que le contó a su familia, amigos y compañeros de trabajo que está embarazada de cuatro meses. En las imágenes se vieron abrazos, risas y lágrimas, y la emoción fue protagonista en cada reacción.

“4 meses de esta locura hermosa. Terminamos ganando, mi amor”, escribió Clara junto a una foto con Santiago, confirmando que esperan una nena. En otro fragmento del posteo, sumó: “Bebucha en camino. ¡Te amamos con todo nuestro corazón!”.

El posteo de Clara Sarkany por su embarazo (Foto: Instagram @clarisarkany)

CLARA SARKANY SORPRENDIÓ A SU FAMILIA CON LA MEJOR NOTICIA: ESTÁ EMBARAZADA

Uno de los momentos más emotivos fue el video de la ecografía, donde Clara se tapó la cara, visiblemente emocionada, al enterarse de que espera una nena. También mostró el instante en que dio la noticia en su trabajo: sus compañeros la sorprendieron con aplausos y festejos por la llegada de la bebé.

Clara Sarkany y su esposo Santiago Vázquez (Foto: Instagram @clarisarkany)

La publicación incluyó mensajes privados con su familia. Ricky Sarkany le escribió: “Toy contento. Clari nos trae una nenita”, a lo que ella respondió con un “Te amo”. Su mamá también le dedicó unas palabras, destacando que la maternidad es “la mejor tarea que hay”.

El anuncio de Clara generó una catarata de mensajes de felicitación en redes sociales. Entre los saludos se destacaron los de Lola Latorre, la China Suárez y Julieta Poggio, además de Catherine Fulop, Sofía Calzetti, Mica Vázquez, Cami Homs y Valu Cervantes.

