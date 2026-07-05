En los últomos tiempos, la app WhatsApp se convirtió en una extensión de la vida cotidiana. Se usa para trabajar, organizar reuniones, mantener el contacto con familiares y hasta resolver cuestiones urgentes. Sin embargo, la inmediatez de la aplicación también generó nuevas formas de estrés y situaciones incómodas que antes no existían.

// Así reaccionó Ángela Torres tras la filtración del chat privado con Marcos Giles en pleno stream

La especialista en protocolo y etiqueta María José Gómez y Verdú sostiene que el comportamiento digital también refleja quiénes somos. Según explica, la manera en la que escribimos, el momento en el que enviamos un mensaje o el tono que utilizamos dice mucho sobre nuestra consideración hacia los demás.

Por eso, la experta elaboró una serie de recomendaciones para tener una comunicación más educada y efectiva en la aplicación de mensajería más utilizada del mundo. Estas son las cinco claves principales que destaca para mejorar nuestra comunicación en WhatsApp.

1. Respetar los horarios para el WhatsApp

Para Gómez y Verdú, existe una franja horaria considerada razonable para enviar mensajes en WhatsApp: entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Antes de escribir fuera de ese horario, propone hacerse una pregunta sencilla: “¿Llamaría a esta persona a esta hora?”. Si la respuesta es no, el mensaje probablemente pueda esperar. La única excepción son las verdaderas urgencias en la que se debe comunicar con la otra persona sí o sí.

2. Evitar los audios eternos

Los mensajes de voz pueden ser prácticos, pero enviar un audio de varios minutos sin preguntar antes puede resultar invasivo. La especialista recomienda optar por textos breves o consultar previamente si la otra persona tiene tiempo para escucharlo.

3. No abusar de los emojis ni de las mayúsculas

5 claves de una experta en protocolo para mandar mensajes de WhatsApp: “La educación digital habla por usted”- Foto: IA

Los emojis ayudan a transmitir emociones y darle un tono más cercano a la conversación, aunque usarlos en exceso puede generar confusión o restarle seriedad al mensaje. Algo similar ocurre con las mayúsculas, que en el lenguaje digital suelen interpretarse como gritos o una señal de enojo.

4. Saludar y despedirse sigue siendo importante

La cortesía básica también se aplica en las conversaciones digitales. Comenzar con un “buen día” o terminar con un “gracias” y un “hasta luego” ayuda a humanizar la interacción. La experta recuerda que detrás de cada pantalla hay una persona y no un robot disponible las 24 horas.

5. No esperar respuestas inmediatas

El doble tilde azul generó la sensación de que todos deben contestar de manera instantánea. Sin embargo, haber leído un mensaje no implica una obligación de responder en el acto. De hecho, Gómez y Verdú considera que la verdadera educación digital pasa por respetar los tiempos de los demás y comprender que cada persona tiene sus propias rutinas y responsabilidades.

Más allá de las reglas, la especialista asegura que la clave está en aplicar el sentido común. En un mundo hiperconectado, mantener ciertos códigos de respeto ayuda a evitar conflictos, mejora las relaciones personales y también puede marcar la diferencia en el ámbito laboral. Después de todo, cada mensaje que enviamos termina diciendo algo sobre nosotros, incluso cuando creemos que se trata de un simple “hola”.